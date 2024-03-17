Україна

На цей раз чорногорський легіонер забив Чорноморцю.

У ці хвилини проходить матч 21-го туру УПЛ між Чорноморцем та Вересом. Команди зіграли перший тайм, після якого пролунав сигнал повітряної тривоги.

Втім, Верес пішов на перерву, ведучи у рахунку. На шостій хвилині матчу рівняни забили. Після навісу зі штрафного вдалося влучно пробити Мрвальєвичу.

Це третій гол чорногорського нападника в останніх трьох матчах. Загалом він провів у складі рівнян чотири поєдинки.

За перебігом подій матчу між Чорноморцем і Вересом можна слідкувати в онлайн-трансляції на Football.ua.