На цей раз чорногорський легіонер забив Чорноморцю.
Марко Мрвальєвич, Верес
17 березня 2024, 14:21
У ці хвилини проходить матч 21-го туру УПЛ між Чорноморцем та Вересом. Команди зіграли перший тайм, після якого пролунав сигнал повітряної тривоги.
Втім, Верес пішов на перерву, ведучи у рахунку. На шостій хвилині матчу рівняни забили. Після навісу зі штрафного вдалося влучно пробити Мрвальєвичу.
Це третій гол чорногорського нападника в останніх трьох матчах. Загалом він провів у складі рівнян чотири поєдинки.
За перебігом подій матчу між Чорноморцем і Вересом можна слідкувати в онлайн-трансляції на Football.ua.