Англія

Бельгієць хоче бачити від себе більшого.

Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку прокоментував переможну гру своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії з Ньюкаслом (2:0). Цитує бельгійця The Guardian.

"Я задоволений виступом команди і самим собою. Але я прагну до своєї найкращої форми. Думаю, що стаю все кращим і кращим. Команда зробила саме те, чого від нас хотів тренер та забила кілька класних голів.

Ми контролювали ситуацію, але завжди потрібно бути обережним з їхніми контратаками – вони мають швидких гравців в атаці, які вміють використовувати простір за спинами захисників. Але ми не дали їм шанс зробити нам проблеми", — сказав 21-річний гравець.

Нагадаємо, Жеремі Доку приєднався до "містян" минулого літа, перейшовши з французького Ренна за 60 млн. євро.

Цього сезону бельгієць відіграв за Манчестер Сіті 33 матчі, забивши п'ять голів та віддавши шість результативних передач.