Англія

Вагома втрата для "Селесао".

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро через травму пропустить матчі збірної Бразилії з Англією та Іспанією. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Бразилії.

Ступень травми та термін відновлення 32-річного гравця не відомі.

Повідомляється, що головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор вже оголосив про виклик Пепе Акіно з Порту замість травмованого опорника МЮ.

"Селесао" проведуть два товариських матчі: 23 березня зі збірною Англії та 26 березня зі збірною Іспанії.

Цього сезону Каземіро відіграв за Манчестер Юнайтед 21 матч, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.