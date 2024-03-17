Англія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль розіграють перепустку до півфіналу Кубка Англії на полі стадіону Олд Траффорд.

Ерік тен Гаг, після перемоги над Евертоном (2:0), використав із перших хвилин Ван-Біссаку на правому фланзі захисту, тоді як Гойлунн повернувся на вістря атаки.

Юрген Клопп, на тлі розгрому празької Спарти (6:1), залучив до стартового складу ван Дейка в центрі оборони, тоді як Мак Аллістер гратиме в центральному трикутнику, а Луїс Діас розташується на лівому фланзі атаки.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Лінделеф — Мейну, Мактоміней — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн.

Запасні: Гітон, Камбвала, Магвайр, Діалло, Амрабат, Еріксен, Форсон, Маунт, Антоні.



Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.

Запасні: Адріан, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Кларк, Макконнелл, Гравенберх, Деннс, Бредлі.



Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почнеться о 17:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.