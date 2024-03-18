Англія

Англієць хоче вигравати трофеї з лондонською командою.

Рахім Стерлінг не має наміру залишати Челсі, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

За його інформацією, 29-річний футболіст хоче залишитися на Стемфорд Брідж і не зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії.

Крім того, як повідомляє журналіст Метт Лоу, гравець ігнорує критику на свою адресу. Останнім часом Стерлінга почали освистувати трибуни.

Проте, тією чи іншою мірою на команду це впливає з негативного погляду.

У поточному сезоні Стерлінг провів 36 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 8 голів і 10 асистів.