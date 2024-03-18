Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зізнався, що не планує дивитися березневі матчі національних збірних, навіть за участю своїх футболістів.

"Я не залишуся в Манчестері на цей час. Поїду в Барселону.

Я не буду дивитися матчі. Хочу відпочити. Потім подивимося, які гравці перенесуть збори. Сподіваюся, обійдеться без травм.

Іноді важко віддавати гравців на товариські матчі в розпал сезону. Але календар є календар", — сказав Гвардіола на прес-конференції.

Нагадаємо, що 31 березня Сіті зіграє з одним із лідерів АПЛ — Арсеналом, який випереджає "містян" на одне очко.