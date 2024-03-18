Наставник дав свій коментар.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
18 березня 2024, 19:20
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зізнався, що не планує дивитися березневі матчі національних збірних, навіть за участю своїх футболістів.
"Я не залишуся в Манчестері на цей час. Поїду в Барселону.
Я не буду дивитися матчі. Хочу відпочити. Потім подивимося, які гравці перенесуть збори. Сподіваюся, обійдеться без травм.
Іноді важко віддавати гравців на товариські матчі в розпал сезону. Але календар є календар", — сказав Гвардіола на прес-конференції.
Нагадаємо, що 31 березня Сіті зіграє з одним із лідерів АПЛ — Арсеналом, який випереджає "містян" на одне очко.