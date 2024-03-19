Англія

Співвласник Манчестер Юнайтед розповів про свої плани щодо трансферної політики клуба.

Напередодні британський мільярдер сер Джим Реткліфф офіційно завершив придбання 27,7% акцій футбольного клуба Манчестер Юнайтед, ставши таким чином його новим співвласником.

На тлі планів про повноцінне поглинання активу у найближчі роки, Реткліфф розповів про те, яким бачить майбутнє щодо трансферної політики "червоних дияволів".

"Не потрібно багато розуму, щоб підписати Мбаппе. Це може вигадати будь-хто. Більш складне завдання — знайти нового Мбаппе, Беллінгема чи Роя Кіна. Рішення полягає не в тому, щоб витрачати багато грошей на декількох сильних гравців. Клуб уже робив це, якщо подивитися на останні десять років.

Перше, що нам потрібно зробити, це розставити потрібних людей на потрібні місця, організувати клуб. Ми повинні переконатися, що правильно підбираємо гравців. Дуже важливою частиною управління футбольним клубом є правильний підбір футболістів, пошук нових гравців", — цитує слова Реткліффа The Independent із посиланням на подкаст велогонщика Герейнта Томаса.

Нагадаємо, раніше сер Джим Реткліфф висловив свою думку щодо катарського шейха Джассіма бін Хамада Аль Тані, який вважався його головним конкурентом за придбання клуба Манчестер Юнайтед.