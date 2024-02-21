Англія

Британський мільярдер розповів, як проходили торги за акції Манчестер Юнайтед.

Напередодні британський мільярдер сер Джим Реткліфф офіційно завершив придбання 27,7% акцій футбольного клубу Манчестер Юнайтед.

Головним конкурентом британця за купівлю акцій "червоних дияволів" називався катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані, проте у підсумку катарська сторона не змогла надати докази наявності коштів. Реткліфф розповів в інтерв'ю для The Athletic, як проходили торги за акції клубу.

– Здавалося, що претендентів на купівлю Манчестер Юнайтед було менше, ніж у Челсі. Чому так?

– Хороше запитання.

– Був лише катарський шейх Джассім, якого ніхто ніколи не бачив. Це було дуже дивно.

– Його й досі ніхто не бачив, насправді. Глейзери ніколи з ним не зустрічалися… Він ніколи… Не впевнений, що він взагалі існує! Я б сказав, що не слід порівнювати Челсі та Манчестер Юнайтед. Масштаби Юнайтед не зрівняти з жодним іншим лондонським клубом, якщо чесно.

– У заявці SEC йдеться, що катарці не надали доказів наявності коштів.

– Ні, не надали.

– Чи справді вони конкурували з Вами? Чи Ви були потенційно єдиним учасником торгів?

– Я не знаю. Вони, очевидно, були, там купа людей у їхній команді… Але особисто я ніколи їх навіть не зустрічав. Це була дуже дивна справа.

Нагадаємо, раніше сер Джим Реткліфф висловився про майбутнє Мейсона Грінвуда в Манчестер Юнайтед.