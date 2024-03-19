Англія

Тим не менш, співвласник Манчестер Юнайтед віддав перевагу Арсеналу на тлі Манчестер Сіті та Ліверпуля.

За десять турів до завершення поточного сезону в англійській Прем'єр-лізі сформувалися три головні претенденти на чемпіонський титул в особі лондонського Арсеналу, Ліверпуля та Манчестер Сіті.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф відповів на питання щодо того, кого із вищезгаданих команд хотів би бачити чемпіоном Англії-2023/24.

"Кого б хотів бачити чемпіоном АПЛ у цьому сезоні? Я їх усіх ненавиджу, вони усі принципові суперники!

Мені важко обирати в такій ситуації. Але це було б добре для Мікеля Артети, тому що він справді добре справляється, і Арсенал терпляче ставився до нього", — цитує слова Реткліффа журналіст Фабріціо Романо із посиланням на подкаст велогонщика Герейнта Томаса.

Нагадаємо, раніше сер Джим Реткліфф розповів про свої плани щодо майбутньої політики Манчестер Юнайтед на трансферному ринку.