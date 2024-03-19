Англія

Німець комфортно почуває себе у лондонському клубі.

Центральний нападник Тоттенгема Тімо Вернер, орендований у РБ Лейпциг, хотів би залишитися у складі "шпор", передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Опція викупу 28-річного німця за 17 мільйонів євро може бути активована не пізніше початку Євро-2024 (14 червня). Вернер зацікавлений у тому, щоб бути гравцем Тоттенгема у довгостроковій перспективі.

Малоймовірно, що він залишиться у РБ Лейпциг після потенційного повернення з оренди. Контракт нападника з "биками" розраховано до кінця червня 2026 року. Якщо лондонці не підпишуть Вернера влітку, то він шукатиме новий клуб.

У цьому сезоні німець взяв участь у 9 матчах Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.