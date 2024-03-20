Англія

Цікаве кадрове підсилення структури клубу.

Річард Г'юз у Портсмуті та Нані, Getty Images

Річард Г'юз у Портсмуті та Нані, Getty Images

Головною новиною в структурі англійського Ліверпуля в другій частині поточного сезону є відхід із посади головного тренера німецького фахівця Юргена Клоппа.

Однак пошуком нового спеціаліста на майбутнє вакантне місце зміни в стані "червоних" не обмежаться.

Ліверпуль разом із завершенням циклу перебування Клоппа в клубі запускає процес зміни всього керівного складу проєкту.

У контексті цього клуб вирішив запросити шотландського технічного директора Річарда Г’юза, який у 2011 році завершив професійну кар’єру футболіста з виступами за академії лондонського Арсенала, бергамаської Аталанти та "дорослі" команди Борнмута, Портсмута та Грімсбі Таун.

Починаючи від літа 2014 року 44-річний фахівець обіймав аналогічну посаду в структурі "вишень".

Однією з його характеристик у англійських ЗМІ було "заряджаючий" для нинішнього тренера Ньюкасла Едді Гау, коли той також працював у Борнмуті.

Суть у тому, що Гау повністю поклав обов’язки із скаутингу нових гравців та роботі з молодими вихованцями академії клубу на Г’юза, тому за кадровий потенціал "вишень" небезуспішно відповідав саме він.

ЗМІ повідомляють, що контракт та всі необхідні супровідні документи для цього підписання Ліверпуль уже успішно узгодив і найближчим часом Г’юза представлять на новій посаді.