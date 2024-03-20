Англія

Японський фулбек уклав із "канонірами" нову угоду.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з крайнім захисником Такехіро Томіясу.

25-річний японець уклав із "канонірами" нову довгострокову угоду, точні терміни дії якої не розголошуються. Минулий контракт спливав влітку 2025 року.

Нагадаємо, Томіясу перейшов до Арсеналу влітку 2021 року з Болоньї за 18,6 млн євро.

З того моменту універсальний японець провів за лондонців 73 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав шість асистів.