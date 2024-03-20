Англія

Керманич Арсеналу — про новий контракт японського фулбека.

Напередодні Арсенал офіційно оголосив про підписання нового довгострокового контракту з крайнім захисником команди Такехіро Томіясу.

Головний тренер "канонірів" Мікеля Артета поділився враженнями від продовження угоди з 25-річним японцем.

"Ми дуже раді, що Томі пов’язав своє майбутнє з Арсеналом. Його природні здібності, рівень ставлення, менталітет і цінності є першокласними. Його люблять усі, і він був невід’ємною частиною команди з моменту приєднання до нас.

Те, як він тренується, має велике бажання та рішучість бути найкращою версією самого себе кожного дня, викликає тільки захоплення. Ми з нетерпінням чекаємо на плідну співпрацю з Томі у наступні роки", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, Томіясу перейшов до Арсеналу влітку 2021 року з Болоньї за 18,6 млн євро.

З того моменту універсальний японець провів за лондонців 73 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав шість асистів.