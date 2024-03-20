Коментар від півзахисника щодо наставника Манчестер Сіті.
Хосеп Гвардіола - Getty Images
20 березня 2024, 15:35
Бруну Фернандеш розповів щодо тренера конкурента по чемпіонату Англії Хосепа Гвардіолу.
"Хосеп Гвардіола — найкращий тренер у світі. Він назавжди змінив футбол", — цитує Бруну A Bola.
"Його вплив всюди, кожен хоче бути схожим на нього. З іншого боку, Юрген Клопп виграв менше титулів, але я відношуся з повагою до його пристрасті, і тому, як він зробив революцію в Ліверпулі".
В 1/4 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед виграв у Ліверпуля завдяки двом голам у додатковий час і вийшов у наступний раунд.