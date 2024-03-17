Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, що відбувся 17 березня 2024 року.

Манчестер Юнайтед у чвертьфінальному матчі Кубку Англії здобув перемогу над Ліверпулем (4:3).

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. У складі "червоних дияволів" відзначилися Мактоміней та Антоні, а у команди Юргена Клоппа — Мак Аллістер та Салах.

У додатковому часі "червоні" вийшли вперед зусиллями Елліотта, але потім підопічні Еріка тен Гага двічі вразили ворота суперника, а авторами голів стали Рашфорд і Діалло, який потім був вилучений з поля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль в 1/4 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 4:3

Голи: Мактоміней, 10, Антоні, 87, Рашфорд, 112, Діалло, 120+1 — Мак Аллістер, 44, Салах, 45+2, Елліотт, 105.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Магвайр, 71), Варан (Діалло, 85), Лінделеф (Маунт, 106), Далот — Мейну (Еріксен, 80), Мактоміней — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн (Антоні, 71).

Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Цимікас, 101), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Бредлі, 76) — Собослаї (Елліотт, 72), Ендо, Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 76), Нуньєс, Луїс Діас (Кларк, 113).

Попередження: Фернандеш, Діалло — Гомес, Келлегер.

На 120+2-й хвилині був вилучений Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).