Англія

Наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола похвалив півзахисника команди Філа Фодена.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден, який відзначився дублем у воротах Ман Юнайтед, отримав порцію хвалебних реплік від наставника команди Пепа Гвардіоли.

"Гарні гравці можуть грати добре, але вони повинні вигравати матчі. Я зустрів найкращого гравця після Мессі. Не хочу їх порівнювати, тому що рівень Філа не той, що у Лео, але він виграє матчі", — наводить слова іспанця Daily Mail.

На Football.ua доступний огляд матчу МЮ — Манчестер Сіті.