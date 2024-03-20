Колишній вінгер "гірників" має проблеми зі здоров'ям.
Манор Соломон, Getty Images
20 березня 2024, 20:30
Вінгер Тоттенгема Манор Соломон продовжує перебувати в лазареті "шпор". Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 24-річний вінгер отримав травму меніска на початку жовтня минулого року. Передбачалося, що він пропустить близько 2-3 місяців, але відновлення затягнулося.
У вівторок, 19 березня, Манор переніс операцію на правому коліні і незабаром розпочне реабілітацію під наглядом медичного персоналу.
Термін відновлення гравця збірної Ізраїлю не вказується — востаннє він виходив на поле 30 вересня минулого року в матчі проти Ліверпуля.
До ушкодження Соломон встиг провести шість поєдинків, у яких віддав дві гольові передачі.