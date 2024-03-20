Англія

Колишній вінгер "гірників" має проблеми зі здоров'ям.

Вінгер Тоттенгема Манор Соломон продовжує перебувати в лазареті "шпор". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 24-річний вінгер отримав травму меніска на початку жовтня минулого року. Передбачалося, що він пропустить близько 2-3 місяців, але відновлення затягнулося.

У вівторок, 19 березня, Манор переніс операцію на правому коліні і незабаром розпочне реабілітацію під наглядом медичного персоналу.

Термін відновлення гравця збірної Ізраїлю не вказується — востаннє він виходив на поле 30 вересня минулого року в матчі проти Ліверпуля.

До ушкодження Соломон встиг провести шість поєдинків, у яких віддав дві гольові передачі.