Україна

Сергій Палкін вимагав від "шпор" 6,5 мільйона євро та відсоток від наступного продажу.

Шахтар отримав гроші від лондонського Тоттенгема за атакуючого півзахисника Манора Соломона, трансфер якого першочергово було оформлено на правах вільного агента минулого літа.

Як повідомляє Fotospor, керівництво "шпор" погодилося задовольнити умови генерального директора "гірників" Сергія Палкіна, котрий вимагав заплатити українському клубу за 24-річного ізраїльтянина 6,5 мільйона євро.

Також відзначається, що Шахтар отримає за Соломона певний відсоток від наступного продажу гравця.

За інформацією джерела, після вирішення всіх проблем із Тоттенгемом боси "гірників" планують продовжити працювати над отриманням компенсації за несанкціонований перехід Тете до турецького Галатасараю в літнє трансферне вікно.

ФІФА має запропонувати стамбульському гранду провести переговори напряму із Шахтарем для вирішення існуючої проблеми щодо трансферу 23-річного бразильського вінгера.