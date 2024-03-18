Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ще кілька команд оновили своє екіпірування.

Влітку в Німеччині пройде чемпіонат Європи — залишилося вже зовсім небагато часу і команди готуються повноцінним ходом, не забуваючи оновлювати свої комплекти ігрових форм.

Примітно, що представлені сьогодні форми випустила компанія Nike. Така сама ситуація була кілька днів тому, коли нові форми представила Adidas.

Португалія

Нідерланди

Франція

Нагадаємо, Євро-2024 — 17 розіграш чемпіонату Європи, пройде з 14 червня по 14 липня.