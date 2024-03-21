Англія

Колумбійський нападник входить в довгострокові плани мерсісайдців.

Нападник Ліверпуля Луїс Діас потрапив до сфери інтересів Парі Сен-Жермен, який знаходиться в пошуках варіантів посилення атаки на тлі майбутнього відходу Кіліана Мбаппе.

Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, паризький гранд наразі не розпочинав ніяких переговорів із мерсісайдцями щодо 27-річного колумбійського вінгера, оскільки має інші пріорітети.

У той же час, навіть якщо ПСЖ звернеться до Ліверпуля з пропозицією щодо Діаса, у таборі "червоних" не мають жодного бажання та ніяких планів продавати колумбійця, оскільки вважають його топовим гравцем.

У поточному сезоні Луїс Діас провів за Ліверпуль 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів та віддав 5 асистів.