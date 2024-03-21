Англія

Півзахисник може як покинути "синіх", так і продовжити контракт.

Челсі ще не вирішив, що робитиме з Коннором Галлагером, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, все впирається у фінансовий фейр-плей.

Затримка в переговорах щодо нового контракту пов'язана саме з цим. У клубі не вирішили, продовжувати з ним контракт чи продати влітку.

У будь-якому разі, заковика пов'язана не із запитами футболіста, а з проблемами Челсі з ФФП.

У поточному сезоні Галлагер провів 38 матчів за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи і 7 асистів.