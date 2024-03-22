Англія

"Шпори" поки що не вирішили, чи будуть викупати німецького нападника у Лейпцига.

У зимове трансферне вікно нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер перейшов до лондонського Тоттенгема на правах оренди до кінця сезону, залишивши за собою право викупити гравця на повноцінній основі.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, керівництво "шпор" наразі не вирішило долю 28-річного німця, оскільки планує визначитися щодо доцільності його постійного трансферу наприкінці поточної кампанії.

Нагадаємо, за інформацією в ЗМІ, Тоттенгем має право викупити Вернера у Лейпцига за 17 мільйонів євро.

У другій половині полочного сезону Тімо Вернер провів у футболці "шпор" 536 хвилин у 9 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.