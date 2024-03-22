Англія

Нідерландець вірить у своїх колишніх одноклубників.

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Нідерландів Дірк Куйт висловився про Хабі Алонсо та Стівені Джеррарді в контексті майбутнього тренера "червоних". Цитує нідерландця Liverpool Echo.

"Знаєте, іноді дивишся на колишніх партнерів і сумніваєшся, що вони зможуть стати тренерами, а потім бачиш, що вони досягають успіхів. Втім, Хабі мені представлявся тренером у майбутньому. Я стежив за ним, за розвитком його кар'єри. Він дуже впевнено керував командами U23, а згодом отримав можливість попрацювати в Баєрі. І це був правильний крок.

Те, що команда вийшла новий рівень, є його заслугою. Раптом вони почали боротися за титул чемпіонів Німеччини, і це щось особливе, адже останні кілька років Баварія незмінно була першою, а Боруссія — другою.

Тепер лідирує Хабі, і більшість начебто повірити не може в те, що виграти лігу збирається не Баварія. Це говорить про майстерність такого тренера, як Хабі Алонсо.

У ньому можна було побачити майбутнього тренера, і було б чудово, якби один із моїх колишніх партнерів, чи то Хабі чи Джеррард, очолили Ліверпуль. В обох би все вийшло.

Зрозуміло, що зараз Стіві знаходиться від цього місця трохи далі, але має досвід роботи в Рейнджерс та в Астон Віллі. Зараз він, можливо, у такому місці, яке не всім подобається, але він набирається досвіду та робить свою роботу, саме так можна стати найкращим тренером", — заявив Куйт.