Англія

Іспанський фахівець не виключає повернення на Енфілд.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про можливість замінити Юргена Клоппа на посаді керманича Ліверпуля. Його слова наводить Liverpool Echo.

"Відчуваю велику повагу до Юргена та захоплююся тим, що він зробив у Ліверпулі за останні дев'ять років, і тим, як він це зробив. У нього є зв'язок із вболівальниками, він виконав чудову роботу, але наразі я зосереджений тут, у леверкузенському Баєрі.

Якщо колись вирішу скористатися шансом стати тренером Ліверпуля, мій зв'язок, моя прихильність, моя пристрасть до цього клубу будуть там. Чому ні? Подивимося, чи зможуть наші шляхи перетнутися", — сказав Алонсо.