Англія

Відомий тренер прокоментував свій стан.

Колишній головний тренер збірної Англії, шведський фахівець Свен-Горан Ерікссон, на початку року повідомив, що в нього діагностовано рак.

Разом із тим, досвідчений керманич сповістив і про те, що йому залишилось жити рік "у найкращому випадку".

Оскільки вже давно було відомо, що Ерікссон завжди хотів очолювати Ліверпуль, проте так і не отримав подібну пропозицію за часи своєї професійної діяльності, "червоні" вирішили піти на нестандартний крок.

Незабаром відбудеться товариський матч поміж колишніми зірками Ліверпуля та амстердамського Аякса, під час якого тренером англійського клубу буде саме Свен-Горан Ерікссон.

Свою участь у благодійній грі шведський фахівець прокоментував напередодні.

"Для мене це мрія. Я ніколи не думав, що це може статися. Я завжди мріяв тренувати Ліверпуль, але цього так і не сталось за часи моєї тренерської кар’єри.

Коли мені запропонували взяти участь у цьому заході, я подумав, що це жарт, але потім зі мною дійсно зв’язались, і я одразу ж погодився. Той факт, що це благодійний захід, робить його ще кращим.

Я щасливий і відчуваю, що мені пощастило, тому що все хороше, що я зробив за свою кар’єру, відзначають, поки я живий. Це ненормально: зазвичай людина має померти, ти маєш піти на похорон, перш ніж люди згадають, що хорошого ти зробив у житті.

Я щасливий, тому що мені кажуть ці речі, поки я ще живий. Вибачте за відвертість, але це правда.

Мій стан? Лікар каже, що мені погано, але я почуваюся дуже добре. Я маю те, що маю, я знаю, що це — рак і що його вже неможливо вилікувати. Це свого роду боротьба, але я не сиджу в кутку і не плачу.

Я живу так само, як жив раніше, або майже так само. Усе йде добре. Лікування йде добре. Є злети і падіння, звичайно, не без цього. Але я все ще на ногах", — заявив шведський фахівець.

Матч легенд Ліверпуль — Аякс відбудеться 23 березня, о 17:00.