Англія

Колишньому тренеру збірної Англії поставили страшний діагноз.

Колишній тренер збірної Англії Свен-Горан Ерікссон повідомив, що йому діагностували рак, через який йому залишилося жити щонайбільше рік. Раніше стало відомо, що у тренера неоперабельний рак підшлункової залози.

"Усі розуміють, що маю погану хворобу. Усі здогадувалися, що це рак. Це так. Але я маю боротися, поки можу. У кращому разі маю рік, у гіршому — менше. Але не думаю, що лікарі можуть бути цілком у цьому певні.

Краще не думати про це, тому що вам доведеться обдурити мозок. Я міг би думати про це весь час, сидіти вдома, бути нещасним і вважати, що мені не пощастило", — наводить слова skysports.

Ерікссон відомий в Англії по роботі з національною командою в період з 2001 до 2006 року. Також він тренував Манчестер Сіті, Лестер, Рому, Фіорентину, Бенфіку, Сампдорію, Лаціо, збірну Мексики, Філіппін та Кот-д'Івуару, крім того, китайські клуби Гуанчжоу, Шанхай СІПН і Шеньчжень.

Останнім місцем роботи Ерікссона був Карлстад, де він працював спортивним директором.