Англія

Легендарний швед знову з'явиться на тренерському містку.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив, що екснаставник збірної Англії Свен-Горан Ерікссон буде тренером "червоних" у матчі легенд із командою Аякса.

На тренерському містку йому складуть компанію Іан Раш, Джон Барнс та Джон Олдрідж.

Матч легенд Аякса та Ліверпуля відбудеться 23 березня цього року на Енфілді. Нагадаємо, у січні вболівальники "червоних" запустили акцію, яка закликає поставити тренером легенд мерсисайдців Свен-Горана Ерікссона, який раніше заявив, що завжди вболівав за Ліверпуль і хотів бути тренером цієї команди.

Раніше стало відомо, що у 75-річного шведа онкологічне захворювання і йому залишилося жити — у найкращому випадку рік.

Ерікссон відомий в Англії по роботі з національною командою в період з 2001 до 2006 року. Також він тренував Манчестер Сіті, Лестер, Рому, Фіорентину, Бенфіку, Сампдорію, Лаціо, збірну Мексики, Філіппін та Кот-д'Івуару, крім того, китайські клуби Гуанчжоу, Шанхай СІПН і Шеньчжень.

Останнім місцем роботи Ерікссона був Карлстад, де він працював спортивним директором.