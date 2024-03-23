Англія

Втрати для Саутгейта.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн пропустить товариський матч збірної Англії з Бразилією через травму. Також не зможуть зіграти з "селесао" півзахисник амстердамського Аяксу Джордан Гендерсон та вінгер Челсі Коул Палмер.

"У матчі з Бразилією не буде Гаррі Кейна, Джордана Гендерсона та Коула Палмера. Я б сказав, що Коул та Гендо мають більше шансів зіграти з Бельгією, ніж Гаррі", — сказав головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

Нагадаємо, Кейн травмував щиколотку під час матчу 26-го туру німецької Бундесліги з Дармштадтом (5:2). Повідомляється, що Кейн пропустив частину тренувань цього тижня та продовжує проходити медичне обстеження.

Раніше вінгер Арсеналу Букайо Сака залишив табір збірної Англії.