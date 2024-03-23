Англія

Цікавий вибір від бельгійця.

Еден Азар назвав гравців Челсі, яких взяв би для гри 5 на 5.

"Почну з себе. Трохи майстерності та вміння забивати голи, трохи веселощів для вболівальників.

Вибачте, я знаю, що в історії Челсі було багато хороших захисників, але я візьму тільки нападників і півзахисників, тому що мені потрібен м'яч", — сказав бельгієць.

Він включив до складу Джанфранко Дзолу, Хуана Мату і Дідьє Дрогба — останній "заб'є гол у фіналі". Також він обрав Френка Лемпарда: "Буде грати в півзахисті один. Дозволимо йому робити за нас усю брудну роботу. Дайте нам м'яч — ми що-небудь придумаємо".