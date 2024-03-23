Цікавий вибір від бельгійця.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
23 березня 2024, 19:55
Еден Азар назвав гравців Челсі, яких взяв би для гри 5 на 5.
"Почну з себе. Трохи майстерності та вміння забивати голи, трохи веселощів для вболівальників.
Вибачте, я знаю, що в історії Челсі було багато хороших захисників, але я візьму тільки нападників і півзахисників, тому що мені потрібен м'яч", — сказав бельгієць.
Він включив до складу Джанфранко Дзолу, Хуана Мату і Дідьє Дрогба — останній "заб'є гол у фіналі". Також він обрав Френка Лемпарда: "Буде грати в півзахисті один. Дозволимо йому робити за нас усю брудну роботу. Дайте нам м'яч — ми що-небудь придумаємо".
Раніше повідомлялося, що Лілль на честь Азара назвав тренувальне поле
на базі клубу.