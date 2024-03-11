Франція

Відзнака для легенди бельгійського футболу.

На честь колишнього бельгійського футболіста Едена Азара названо тренувальне поле на базі французького Лілля. Про це повідомляє офіційний сайт "догів".

Колишній футболіст лондонського Челсі, мадридського Реала та збірної Бельгії, який завершив кар'єру восени, є вихованцем Лілля.

Він був у системі "догів" з 14 років, а за першу команду виступав з 2007 по 2012 рік до переходу у Челсі. З клубом Ліги 1 Еден ставав чемпіоном та володарем Кубка Франції.

В церемонії, крім Азара, серед інших взяли участь президент Лілля Олів'є Летанг та колишній тренер команди Клод Пюель, за часів якого футболіст заграв у дорослій команді.

Еден Азар у складі французького Лілля загалом провів 194 матчі, забив 50 голів та віддав 53 результативні передачі.