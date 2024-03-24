Англія

Трансфер захисника може відбутися наступного літа.

Крістал Пелас цікавиться можливістю підписання Маркуса Едвардса наступного літа — повідомляє ресурс A Bola.

У Спортінгу можуть розглянути варіант з трансфером.

В складі лісабонської команди Маркус виступає з 2022 року, коли його купили з Віторії Гімарайнш. Також Едвардс є вихованцем Тоттенгема. Крім того, у вінгера є виступи за молодіжні збірні Англії, разом з командою U-17 у 2019 році він виграв чемпіонат Європи.

Цього сезону 25-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 8 асистів.