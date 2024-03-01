Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Португалії, що відбувся 29 лютого 2024 року, 22:45.
СПОРТІНГ - БЕНФІКА - GETTY IMAGES
01 березня 2024, 07:55
У першому півфіналу Кубка Португалії Спортінг здобув мінімальну перемогу над Бенфікою нашого Анатолія Трубіна — 2:1.
Забити господарям вдалося в обох таймах. Гонсалвеш та Дьокереш засмутили українського воротаря, Бенфіка відповіла голом Аурснеса.
Матч-відповідь відбудеться 3 березня. В паралельному півфіналі Порту з таким же рахунком обіграв Санта-Клару.
Відео матчу:
Спортінг — Бенфіка 2:1
Голи: Гонсалвеш, 9, Дьокереш, 54 — Аурснес, 69
Спортінг: Ізраель — Куарежма (Сен-Жюст, 90), Коатес, Діоманде — Катамо (Сантуш, 86), Х'юлманд (Браганса, 90), Моріта, Рейс — Едвардс (Есгаю, 74), Гонсалвеш (Паулінью, 90) — Дьокереш
Бенфіка: Трубін — Ба (Морату, 46), А. Сілва, Отаменді, Аурснес — Невес, Маріу — Ді Марія, Кокджу (Гувея, 88), Нерес (Тенгстедт, 61) — Р. Сілва (Кабрал, 90)
Попередження: Х'юлманд — Отаменді, Ді Марія, Кокджу, Р. Сілва