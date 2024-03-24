Англія

Коментар від форварда щодо деяких правил у цьому виді спорту.

Ерлінг Голанд розповів щодо деяких правил у футболі.

"Мене дратують аути", — цитує Ерлінга ресурс Nrk.no.

"Як ти кидаєш його туди-сюди — байдуже. Просто переконайтеся, що ви тримаєте м'яч двома руками.

Але не має значення, кидаєте ви його прямо вниз, прямо вгору чи будь-яким іншим чином. Я б це змінив.

І не можна давати гравцям бігти декілька метрів перед вкиданням ауту, має бути обмеження, як далеко можна пройти, і зробити це. Думаю, це навряд чи зміниться".

Цього сезону 23-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 29 голів і віддав 6 асистів.