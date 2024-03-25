Англія

Аргентинець зможе зіграти проти Брентфорда у наступному турі АПЛ.

Захисник збірної Аргентини Лісандро Мартінес покинув розташування національної команди і повернувся до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Standard.

26-річного аргентинця викликали в розташування національної команди, незважаючи на те, що він пропустив останні шість тижнів через травму коліна.

Тим не менш, Лісандро вирушив до збірної, де набирав форму, доки його партнери по команді обіграли Сальвадор (3:0).

Зазначається, що футболіст буде готовий зіграти проти Брентфорда — гра відбудеться наступної суботи.

Нинішнього сезону Мартінес провів десять поєдинків, у яких віддав одну гольову передачу.