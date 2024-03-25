Англія

Англієць проводить хороший сезон в Італії.

Півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік висловився про можливе повернення до збірної Англії та участі у чемпіонаті Європи — 2024. Цитує 28-річного англійця Milan News.

"Я сподіваюся поїхати на чемпіонат Європи, але зараз малоймовірно, що мене викличуть.

Я хотів би повернутися і грати за збірну Англії, але головна мета полягає в тому, щоб досягти успіху для Мілана. А ще тому, що збірна Англії лише наслідок виступу в Мілані", — заявив гравець "россонері".

Цього сезону Рубен Лофтус-Чік відіграв за Мілан 34 матчі, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.