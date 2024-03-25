Італія

Іспанець може стати повноцінним футболістом "россонері".

Захисник мадридського Реалу Алекс Хіменес може стати повноцінним гравцем Мілана, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" має намір викупити контракт 18-річного іспанця, який виступає за італійський клуб на правах оренди.

Зазначається, що сума трансферу становитиме близько 5 мільйонів євро, причому Реал матиме можливість зворотного викупу.

Нинішнього сезону Хіменес провів п'ять матчів — в основному він виступає за молодіжну команду.