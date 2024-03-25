Англія

Челсі цього сезону не вражає.

Півзахисник лондонського Челсі та збірної Англії Конор Галлагер висловився про особисьий прогрес у поточному сезоні. Його слова наводить Chelsea News.

"Я думаю, набуваючи досвіду в будь-якому матчі, будь то клубне чи міжнародне змагання, ти стаєш кращим у певних моентах. У майбутніх турнірах зі збірною Англії, у двох кубкових турнірах з Челсі досвід, який я отримав, і те, що ми пройшли так далеко, допоможе мнні прогресувати.

Цього сезону в Челсі мені довелося стати лідером, що мені дуже сподобалося, і я думаю, що це допомогло показати прогрес. Завжди допомагає, коли ти добре виступаєш за свій клуб. Це те, на що звертають увагу головний тренер збірної та інші.

Я продовжуватиму старанно працювати на благо Челсі та віддам все для потрапляння до складу збірної на Євро", — заявив Галлагер.

Цього сезону Конор Галлагер відіграв за Челсі 38 матчів, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.

Наразі Челсі посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 39 пунктів після 27 зіграних турів.