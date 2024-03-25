Англія

Легендарний англієць згадав протиборство з не менш легендарним португальцем.

Колишній лівий захисник Арсеналу, Челсі та збірної Англії Ешлі Коул поділився своїми спогадами про гру проти Кріштіану Роналду. Його слова наводить Goal.

"Протягом багатьох років у нас із Кріштіану були серйозні битви, і ми відчуваємо взаємну повагу один до одного.

Він прийшов до Прем'єр-ліги не дуже відомим, але незабаром зрозумів, що потрібно робити, щоб стати топ-гравцем. Він був готовий вчитися та адаптуватися. Він хотів бути найкращим гравцем у світі і став машиною.

Роналду вмів на полі все. Він міг йти в дриблінг, він міг робити забігання, він міг стрибати і бити головою, міг зміщуватися в центр, міг грати на фланзі. Тому я кажу, що через нього мені завжди снилися кошмари, але ми намагалися підлаштуватись один під одного, і час від часу брали один над одним гору.

Щоразу, коли я чую його ім'я або бачу його обличчя, я завжди згадую, як він посадив мене на шпагат", — заявив Коул.