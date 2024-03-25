Англія

Виступи захисника оцінили у англійській спільноті.

Ешлі Коула введено до залу слави англійського футболу — повідомляє Sky Sports News.

Раніше захисник виступав серед іншого у Крістал Пелас, Арсеналі, Челсі і Ромі.

У складі лондонських команд тричі вигравав чемпіонат Англії, сім разів Кубок Англії, одного разу Кубок англійської ліги, один раз Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Також в Ешлі 107 матчів за збірну Англії.

В 2019 році Коул завершив кар'єру і розпочав роботу тренером у різних клубах. Спершу працював у молодіжній команді Челсі, а також асистентом у Евертоні, збірній Англії U-21 і Бірмінгемі, де виконує дану роль і надалі.