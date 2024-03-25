Рауль Белланова цікавий клубам АПЛ.
Tuttosport повідомляє, що за захисником Торіно стежать Астон Вілла і Манчестер Юнайтед. Скаути цих клубів були присутні на різних матчах за участю 23-річного футболіста. Своїх представників направляв і Вест Гем.
TuttoMercatoWeb додає, що інтерес є і з боку Челсі. До літа керівництво туринців не збирається вести жодних переговорів щодо Белланови.
У поточному сезоні футболіст дебютант збірної Італії провів 28 матчів у Серії А. 
Раніше повідомлялося, що Наполі не буде викуповувати Дендонкера. 