Півзахисник повернеться в АПЛ.
ЛЕАНДЕР ДЕНДОНКЕР, GETTY IMAGES
23 березня 2024, 21:56
Італійський Наполі не викуповуватиме орендованого в англійської Астон Вілли півзахисника Леандера Дендонкера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Як повідомляється, Наполі не хоче викуповувати 28-річного бельгійця за передбачені орендною угодою 9 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні в складі італійського клубу Леандер Дендонкер зіграв загалом 21 хвилину в трьох матчах без результативних дій.
Раніше повідомлялося, що Італьяно може стати
тренером Наполі.