Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Ніколо Дзаніоло вважає Унаї Емері одним із найкращих тренерів світу.

"Я заслуговую більше шансів в Астон Віллі, але я можу сказати, що Емері — один із найсильніших тренерів.

Він на рівні Гвардіоли, Клоппа і Моурінью. З ним я стаю кращим у кожному аспекті", — сказав півзахисник Астон Вілли в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Цього сезону Дзаньоло відіграв 611 хвилин за Астон Віллу в 20 матчах АПЛ, забив два голи і отримав сім жовтих карток.