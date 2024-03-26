Англія

У іспанського фахівця є остання можливість побити рекорд Жозе Моурінью.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета сьогодні, 26 березня, святкує свій 42-ий день народження.

Цікаво, що у поточному сезоні в іспанського фахівця є остання можливість вписати своє ім'я в історію в якості наймолодшого тренера, якому вдалося стати чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

В останній день сезону-2023/24 Мікелю Артеті буде 42 роки та 54 дні, тоді як статус наймолодшого тренера-чемпіона АПЛ належить Жозе Моурінью, який на чолі Челсі виграв своє перше чемпіонство Англії в 42 роки та 94 дні.

Зазначимо, що після 28 турів лондонський Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Ліверпуль за різницею забитих та пропущених голів та маючи перевагу над Манчестер Сіті в одне очко.

Свій наступний матч "каноніри" проведуть 31 березня саме проти Манчестер Сіті на Етіхаді.