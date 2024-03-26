Англія

Причина — правило від УЄФА щодо власності клубів.

Манчестер Юнайтед може залишитись без єврокубків на наступний сезон. Про це повідомляє Sport.es.

В усьому винне нове правило УЄФА про власність клубів, згідно з яким клуби, що належать одному власнику, не мають права виступати в одному турнірі.

Новим співвласником "червоних дияволів" став британський мільярдер Джим Реткліфф, компанія якого також володіє французькою Ніццою.

В даний час Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в англійській Прем'єр-лізі та претендує на Лігу Європи. У той же час Ніцца посідає четверте місце у французькій Лізі 1, яке дає право брати участь у цьому ж турнірі.