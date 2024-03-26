Італія

Баварію та Тоттенгем також пов'язували з французьким хавбеком.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, оскільки термін дії його контракту розраховано до літа 2024 року.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Манчестер Юнайтед та каталонська Барселона влітку боротимуться за підписання 28-річного француза.

Відзначається, що мюнхенська Баварія та лондонський Тоттенгем раніше також слідкували за ситуацією навколо майбутнього хавбека туринців.

У поточному сезоні Адрієн Рабьо провів за Ювентус 24 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти. Раніше повідомлялося, що туринці прагнуть продовжити співпрацю з французьким хавбеком.