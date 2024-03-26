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Аргентинець оцінив гру "містян" і "галактікос".

Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро оцінив силу Манчестер Сіті та Реала. Команди зустрінуться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Ігри відбудуться 9 і 17 квітня.

"Рівень, на якому грають обидві команди, дуже високий. Можливо, він найкращий у Європі. У цих матчах усе вирішують дрібниці. Обидві команди мають бути повністю зосереджені протягом 180 хвилин — а зараз, як правило, ще довше. Невелика помилка дорого обходиться, як показали останні кілька років.

Подивимося, в якому стані обидві команди підійдуть до матчу, чи будуть у них травми. Це буде чудова гра, і я сподіваюся, що Сіті переможе", — наводить слова Агуеро Stake.