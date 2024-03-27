Англія

Бразилець продовжує звертати увагу футбольного світу на психологічні проблеми.

Центральний нападник Тоттенгема і збірної Бразилії Рішарлісон в інтерв'ю ESPN поділився, що думав кинути футбол після вильоту з чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Рішарлісон заявив, що не міг змусити себе залишити свою кімнату та відвідувати тренування.

"Я досяг своєї межі. Я не збираюся говорити про самогубство, але я був у депресії і хотів здатися", — сказав 26-річний бразилець.

Гравець вкотре наголосив на важливості звернення до психолога у разі необходності.

"Сьогодні я можу сказати: шукайте психолога, якщо він вам потрібен. Шукайте його, тому що вам буде приємно ось так відкритися, поговоривши з кимось. Я мав упередження стосовно цього раніше, вважав це дурницею, вважав себе божевільним. У моїй родині є люди, які думають, що кожен, хто йде до психолога, є божевільним. Але я спробував і вважаю, що це чудовий досвід. Це найкраще відкриття, яке я коли-небудь мав у своєму житті", — поділився Рішарлісон.

Нагадаємо, нещодавно гравець Тоттенгема і збірної Бразилії висловився щодо важливості ментальної складової для професійного футболіста.