Англія

Ітан Нванері пов'язав своє майбутнє з "канонірами".

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання першого професійного контракту зі своїм талановитим вихованцем Ітаном Нванері, який виступає на позиціях центрального атакуючого півзахисника та правого вінгера.

17-річний англійський плеймейкер вирішив пов'язати майбутнє з "канонірами", в системі яких він знаходиться з травня 2015 року.

Зазначимо, що у вересні 2022 року Нванері увійшов в історію, коли у віці 15 років та 181 дня став наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав у вищому дивізіоні Англії.

Цього сезону Ітан Нванері провів 14 матчів у всіх турнірах за академію Арсеналу, в яких він забив 14 голів та віддав 3 асисти.

Також талановитий англієць продовжив свій шлях до першої команди "канонірів", зігравши 13 хвилин у матчі АПЛ проти Вест Гема (6:0).