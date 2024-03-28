Англія

"Сороки" готові продати бразильського хавбека приблизно за 100 мільйонів євро.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес в літнє трансферне вікно може змінити клуб, тоді як керівництво "сорок" визначилося з бажаною сумою, за яку готове продати одного з найважливіших своїх гравців.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Ньюкасл планує заробити на трансфері 26-річного бразильця, контракт якого спливає влітку 2028 року, близько 100 мільйонів євро.

Зазначається, що в послугах Бруно Гімараеса предметно зацікавлені щонайменше три європейських гранда, а саме Манчестер Сіті, Парі Сен-Жермен та мадридський Реал.

У цьому сезоні бразильський хавбек провів за Ньюкасл 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий підписати Гімараеса за 115 мільйонів євро, але розбити виплату цієї суми на декілька платежів. Утім, можливі проблеми Ньюкасла з дотриманням фінансових правил АПЛ можуть змусити клуб шукати інші варіанти продажу гравця саме щодо структури виплат.