Англія

Кадрова ситуація "синіх" не покращилася після міжнародної паузи.

Англійська Прем'єр-ліга повертається цього тижня після міжнародної паузи, і в рамках 30-го туру лондонський Челсі прийматиме на своєму полі Бернлі.

Як повідомляє офіційний сайт "синіх", напередодні відновлення АПЛ список із травмованих в команді Маурісіо Почеттіно налічує дев'ять гравців.

Так, захисник Трево Чалоба частково тренується з командою, тоді як півзахисники Карні Чуквуемека, Ромео Лавія та Леслі Угочукву, воротар Роберт Санчес, захисники Леві Колвілл, Веслі Фофана та Ріс Джеймс, а також нападник Крістофер Нкунку проходять свої програми реабілітації після травм.

За словами головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно, під питанням все ще залишається участь Бена Чілвелла та Коула Палмера, які отримали невеликі пошкодження під час виступів за збірну Англії.

Нагадаємо, матч Челсі — Бернлі відбудеться в суботу, 30 березня, о 17:00. Після цього вже 4 квітня лондонці вдома зіграють проти Манчестер Юнайтед.